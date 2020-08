Portugalskie media podsumowując występy Roberta Lewandowskiego w obecnej edycji Ligi Mistrzów wskazują, że w rozegranych w Lizbonie ćwierćfinale i półfinale Polak nie tylko zdobył dwa gole, ale grał też kolektywnie. Uważają, że z wiekiem napastnik Bayernu Monachium jest coraz lepszy.

Po środowym awansie Bayernu do finału LM i golu zdobytym przez Roberta Lewandowskiego portugalska telewizja RTP chwali postawę polskiego napastnika, przypominając, że z 15 golami zdobytymi w tej edycji zbliżył się do rekordu Cristiano Ronaldo. Przypominają, że Portugalczyk w jednym z sezonów odnotował 17 trafień.

"Do rekordu Ronaldo brakuje Lewandowskiemu dwóch bramek w niedzielnym finale LM w Lizbonie" - zauważa portugalska telewizja publiczna, która w czwartek często powtarza bramkę zdobytą przez Polaka w środowym półfinale przeciwko Olympique Lyon (3-0).



Zarówno RTP, jak i dziennik sportowy "A Bola" próbują porównywać Lewandowskiego z Ronaldo. Na forum internetowym lizbońskiej gazety nie brak też ocen kibiców, którzy wskazują, że Polak gra "bardziej zespołowo".



Opinia ta jest zbieżna z ocenami piłkarskich komentatorów z Portugalii, którzy wskazują, że napastnik Bayernu nie tylko zdobywa wiele goli, ale również pomaga je strzelać kolegom wypracowując im sytuacje.



Z kolei portal "Observador" zauważa, że Lewandowski wraz z wiekiem jest w coraz lepszej formie. Gazeta internetowa z Portugalii podkreśla, że polski napastnik prowadzi zdrowy tryb życia i ma specjalną dietę, w której opracowaniu pomagała jego żona. To wszystko ma mieć wpływ na jego wysoką formę.



"Observador" sugerując, że Lewandowski jest obecnie jednym z najlepszych piłkarzy w świecie, przypomina statystyki Polaka z sezonu 2019-20, zaznaczając, że są one wyjątkowe jak na 31-letniego zawodnika.



"W 46 meczach zdobył już 55 bramek, w tym trafił do siatki w dziewięciu spotkaniach LM z rzędu, zaś we wszystkich meczach tej edycji Champions League uzbierał ich już 15. Statystyki Lewandowskiego zdumiewają. W 21 tegorocznych meczach nie zdobył bramki tylko dwukrotnie" - napisał w czwartek "Observador".



