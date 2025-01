Kamila Brzozowskiego w środowisku żużlowym nie trzeba długo przedstawiać. To wychowanek Stali Gorzów, który w czasach juniorskich rozwinął skrzydła w barwach GTŻ-u Grudziądz. Kariera seniorska może nie potoczyła się zgodnie z planami Polaka, ale kontynuował ją aż do 34. roku życia. Od razu zajął się szkoleniem młodzieży w Ostrowie, gdzie podpatrywał Mariusza Staszewskiego. Po odejściu trenera do Krono-Plast Włókniarza Częstochowa stał się naturalnym następcą.



