W Bischofshofen zapachniało skandalem. Polacy zabrali głos

To była chwila. Nagle coś spadło z góry po skoku Dawida Kubackiego w pierwszej serii konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Staliśmy na tyle daleko, że trudno było dostrzec, co to było, ale wyglądało na drona. I rzeczywiście. Było o krok od skandalu.