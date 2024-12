FC Barcelona pod ścianą. Nadchodzi cios dla Lewandowskiego, możliwa wyprowadzka

W ostatnim czasie wewnątrz FC Barcelona pełno jest zawirowań . Niestety dotyczą one również sportu. Zespół właściwie już teraz roztrwonił przewagę w La Lidze. Kibice są natomiast coraz bardziej sfrustrowani i trudno im się dziwić. Ostatnia potyczka w wykonaniu "Dumy Katalonii" zakończyła się kompromitacją. 15 grudnia Stadion Olimpijski z kompletem punktów opuściło Leganes . Beniaminek szybko objął prowadzenie, a następnie nie stracił bramki, kompletnie zawstydzając gwiazdy futbolu prowadzone przez Hansiego Flicka.

Obecnie "Blaugrana" klasę pokazuje tylko w Lidze Mistrzów . Z zaledwie jedną porażką na koncie Robert Lewandowski wraz z kolegami jest blisko bezpośredniego awansu do 1/8 finału. Wiele wskazuje na to, że w fazie pucharowej działacze będą musieli stawić czoła ogromnemu problemowi . FC Barcelona w Champions League może zostać bez stadionu. Wciąż trwa remont Camp Nou i szanse powrotu na ten obiekt w zimie maleją z dnia na dzień . Z kolei Stadion Olimpijski w niektóre dni meczowe przejmą inne wydarzenia organizowane przez miasto. "Możliwość osiągnięcia porozumienia z Radą Miasta jest minimalna" - napisała "Marca.com".

FC Barcelona musi podjąć ważną decyzję. Czasu jest już coraz mniej

Przed Joanem Laportą i jego ludźmi intensywne dni, ponieważ szybko trzeba wymyślić plan "B". Jednym ze scenariuszy jest choćby gra na obiekcie... Espanyolu. Najbardziej szalony wariant? Rozgrywanie domowych spotkań Champions League poza stolicą Katalonii. " Kolejną opcją rozważaną przez klub jest występ w Walencji lub Madrycie . Mestalla to stadion, który doskonale spełnia wymagania UEFA i ma sporą pojemność. To samo dzieje się z Metropolitano, gdzie Atlético Madryt rozgrywa swoje mecze, ale problem polega na tym, że odległość jest dwukrotnie większa w porównaniu z Walencją" - czytamy w artykule.

Czas płynie nieubłaganie. Deadline na podjęcie decyzji zależy w ogromnym stopniu od poczynań piłkarzy. Jeżeli podopieczni Hansiego Flicka bezpośrednio zakwalifikują się do 1/8 finału, to trzeba zgłosić stadion do UEFA najpóźniej 21 lutego. W przeciwnym wypadku datą graniczną jest ostatni dzień stycznia. Najbliższe tygodnie w Katalonii zapowiadają się bardzo nerwowo.