Lider zmarnował szansę w hicie PlusLigi. Rywale przechytrzyli Tomasza Fornala

Mecz dwóch absolutnie czołowych drużyn tego sezonu ściągnął uwagę kibiców, a dla obu zespołów poniedziałkowe spotkanie było jednym z najważniejszych w fazie zasadniczej, ale tylko jeden z trenerów miał do dyspozycji pełen skład. W drużynie Jastrzębskiego Węgla brakowało Benjamina Toniuttiego . Jak przekazał przed meczem w Polsacie Sport trener Marcelo Mendez, Francuz jest kontuzjowany i jeszcze przez około tydzień nie będzie w stanie grać. Mecz w Warszawie oglądał zza band reklamowych, w składzie zastępował go Juan Ignacio Finoli .

To mógł być problem, bo Argentyńczyk był w tym sezonie zdecydowanie numerem dwa. A Toniutti to w dodatku kapitan drużyny - w tej roli zastąpił go Tomasz Fornal. Mimo osłabienia w składzie gości początek meczu był wyrównany. Jan Firlej, rozgrywający PGE Projektu, próbował grać środkiem, ale nie wychodziło to najlepiej i warszawianie mieli dwa punkty straty do mistrzów Polski. W dodatku Kevin Tillie i Linus Weber popełnili błędy w ataku i różnica między drużynami wzrosła do sześciu punktów.