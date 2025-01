Real Madryt "bombardował" rywala. 21 strzałów celnych, szalona nieskuteczność

Real Madryt ma za sobą bardzo emocjonujący początek nowego roku. "Królewscy" bowiem kilka dni temu rozegrali zaległą kolejkę hiszpańskiej La Liga i wybrali się do słonecznej Walencji, aby tam na Estadio Mestalla zagrać o pozycję lidera tabeli i zapewnić sobie już bardzo wyraźną przewagę nad FC Barcelona .

Tak też się stało, choć trudno powiedzieć, aby tamto spotkanie było dla gości spacerkiem. Wręcz przeciwnie. Musieli odrabiać straty, co ostatecznie się udało, dzięki bramkom Luki Modricia i Jude'a Bellinghama już w doliczonym czasie gry do drugiej połowy.

Real rozbił czwartoligowca. Rezerwowi dali radę

Po wykonaniu tej trudniejszej części zadania na nowy rok przyszła ta łatwiejsza, a więc mecz w 1/16 Pucharu Króla z Deportivo Minera. Spotkanie rozgrywane było na stadionie w Cartagenie, gdzie murawa nie przeszkadzała, jak to często bywa na tym etapie rozgrywek.

Carlo Ancelotti desygnował do gry skład właściwie maksymalnie rezerwowy, zostawiając na ławce Viniciusa Juniora, Jude'a Bellinghama czy Kyliana Mbappe. To jednak Realowi w niczym nie przeszkodziło. Już w 5. minucie gola na 1:0 po uderzeniu z woleja strzelił Federico Valverde. Osiem minut później głową z bliska podwyższył Eduardo Camavinga, a strzał z dystansu Ardy Gulera dał wynik 3:0 i z takim też "Królewscy" zeszli do szatni, będąc właściwie pewnymi zwycięstwa.