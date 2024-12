Flick nie miał skrupułów dla Lewandowskiego. Nieunikniona decyzja, wyciekły kulisy

Starcie Borussia Dortmund - FC Barcelona było największym hitem minionej kolejki Ligi Mistrzów. Obie drużyny w Champions League radzą sobie dobrze, a stawką rywalizacji było zdecydowane przybliżenie się do awansu do 1/8 finału rozgrywek. Przed spotkaniem dużo mówiło się przede wszystkim o Robercie Lewandowskim. Kapitan reprezentacji Polski po raz pierwszy wracał do Dortmundu jako piłkarz FC Barcelona i to było głównym języczkiem uwagi.

