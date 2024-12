Dramatyczne sceny w meczu Barcelony. Piłkarz upadł i znieruchomiał, panika w szatni

Co się dzieje z Julianem Ryersonem? Nieznana pozostaje przyczyna jego zasłabinięcia

Gdy po kolejnych 45 minutach stan Ryersona nie ulegał znaczącej poprawie, odwieziono go do szpitala. Tam przeprowadzono szereg badań. Diagnoza? Do dzisiaj nie pojawił się w tym temacie klubowy komunikat. Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o problemy z układem krążenia.