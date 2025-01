Żenująca scena na korcie z udziałem Igi Świątek. Jest miażdżąca riposta z Rosji

Można już bez wahania oznajmić, że konfrontacja między Igą Świątek i Danielle Collins przeniosła się poza kort . Jej początek sięga ćwierćfinału zeszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. To tam Amerykanka po raz pierwszy w pogardliwy sposób potraktowała pierwszą jeszcze wówczas rakietę świata.

Świątek najpierw z całym impetem została uderzona piłką w trakcie gry. Wiele wskazuje na to, że z premedytacją. Po meczu natomiast, zakończonym kreczem rywalki, Polka usłyszała od niej... że jest fałszywa . To samo tenisistka z USA powtórzyła później w rozmowie z dziennikarzami.

Iga Świątek kontra Danielle Collins. Dogrywka z Paryża przeniosła się... do Sydney

Ciąg dalszy potyczki mieliśmy w niedzielny poranek czasu polskiego. Przed finałem United Cup w Sydney doszło do chłodnego przywitanie obu zawodniczek. Collins przybiła Polce piątkę z niesmakiem i zadbała o to, żeby wyraźnie to zademonstrować.