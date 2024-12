Lewandowski odwołany przez Flicka, a 14 minut później to. Wieści nadeszły dzień po meczu

W meczu z Borussią Dortmund Robert Lewandowski nie zdołał strzelić swojej 102. bramki w Lidze Mistrzów . Jednak mimo to FC Barcelona wygrała na Signal Iduna Park i dopisała sobie bardzo cenne trzy punkty, które zapewniły jej drugie miejsce (tuż za Liverpoolem) w tabeli.

Wielki dzień Ferrana Torresa. Pobił rekord FC Barcelona

Ferran Torres nie zawiódł oczekiwań trenera. Mało tego - zdobył nie jedną, a dwie bramki i zapewnił Barcelonie to cenne zwycięstwo. Dzień po meczu Ligi Mistrzów kataloński klub za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że Torres pobił historyczny rekord.

Był to bowiem najszybszy w historii FC Barcelona dublet zawodnika po wejściu z ławki. T orres pojawił się na murawie w 71. minucie, a w 85. minucie miał na koncie już dwa gole . Nikt wcześniej nie dokonał tego szybciej niż hiszpański napastnik.

Ten tydzień może być "momentem" przełomowym w karierze Ferrana Torresa. W tym sezonie Hiszpan, jak już grał, to raczej zawodził. Dwa bardzo dobre wejścia z łąwki mogą podbudować go mentalnie, a także zagwarantować miejsce w składzie w najbliższym ligowym meczu z Leganes. Dla Hansiego Flicka będzie to dobra okazja, aby pokombinować ze składem i dać ważnym piłkarzom odpocząć przed kolejnym spotkaniem z Atletico Madryt.