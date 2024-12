Totalne zaskoczenie. Co się stało z Lewandowskim? Błyskawiczna reakcja UEFA

Ostatnia w tym roku sesja z Ligą Mistrzów miała należeć do Roberta Lewandowskiego. Tak przynajmniej wizualizowali to sobie polscy kibice, rozemocjonowani powrotem 36-letniego snajpera do Dortmundu. Ale w meczu z BVB napastnik Barcelony był cieniem samego siebie sprzed lat. UEFA znalazła jednak powód, by wyróżnić dwóch innych Polaków. Wybór nieoczekiwanie padł tym razem na golkiperów - Łukasza Skorupskiego i Radosława Majeckiego.