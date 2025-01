Kontroler FIS wziął na rozmowę Pawła Wąska. Nasz skoczek wyjaśnił, o co chodziło

- To pokazuje jednak, że moje skoki nie są jeszcze ustabilizowane. Potrzebuję jeszcze tych skoków do adaptacji z nową skocznią. Cieszę się, że na te oceniane skoki dałem radę się wyzbierać i wyglądały one mniej więcej tak, jak chciałem.

- Oczywiście rozumiem, że są teraz większe oczekiwania kibiców i to na pewno trochę przytłacza. Wzrasta zatem presja. Nie jest to jednak nieosiągalne. To podium nie jest tak strasznie daleko. Trzeba tylko dopracować te skoki i może jeszcze tej zimy doczekam się miejsca na podium. Na razie jednak staram się o tym nie myśleć.

- I trudno jest o tym nie myśleć, bo to jest nowa sytuacja. Dociera to zatem do mojej głowy. Na szczęście mam w sobie wiele pewności. To mnie buduje. Mimo tego, że jest wokół mnie coraz większy szum, to jednak nie przeszkadza mi to w pracy. Jestem w stanie się odciąć. Potrafię skupić się na tym, co mam do roboty, a nie na tym, co się dzieje wokół.