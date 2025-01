Rijad zapłonął, derby gigantów rozstrzygnięte. Zieliński utonął w rozpaczy

Finał pięciodniowego turnieju w Rijadzie nie miał zdecydowanego faworyta . Był za to rewanżem za wrześniowe starcie obu ekip w Serie A. Niespodziewanie górą okazał się wówczas AC Milan , który zwycięstwem 2:1 przerwał serię porażek.

Milan podniósł się po dwóch ciosach. 25 minut Piotra Zielińskiego w wielkim finale

Arbiter doliczył przed przerwą tylko 60 sekund. Tyle wystarczyło "Narazzurrim", by otworzyć wynik meczu. Lautaro Martinez swobodnie "nawinął" prostym zwodem Theo Hernandeza i Malicka Thiawa, by po chwili precyzyjnym uderzeniem skierować piłkę do siatki.