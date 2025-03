FC Barcelona wciąż ma przed sobą perspektywę sięgnięcia w bieżącej kampanii po potrójną koronę - i choć nie będzie to oczywiście łatwe, to "Blaugrana" niezmiennie ma wysokie szansę na triumf zarówno w Primera Division jak i w Pucharze Króla czy Lidze Mistrzów. Jednocześnie w tle włodarze klubu starają się zabezpieczyć przyszłość drużyny i w tym kontekście właśnie nadeszły ciekawe informacje. "Barca" miała osiągnąć wstępne porozumienie co do prolongaty kontraktu z jedną ze swych wielkich gwiazd.