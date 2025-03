Madryt zdobyty! Lewandowski znów bezlitosny, Barcelona na szczycie

Ostatnia jak do tej pory porażka Barcelony datowała się na 21 grudnia ubiegłego roku. Tego dnia Katalończycy musieli uznać wyższość... Atletico Madryt, przegrywając ligowe starcie na swoim obiekcie 1:2. Później zanotowali w La Liga passę meczów bez porażki: remis i - aż do dzisiaj - sześć kolejnych zwycięstw.

"Los Colchoneros" nie stanęli jeszcze na równe nogi po środowej porażce z Realem Madryt w Lidze Mistrzów i pożegnaniu z tymi rozgrywkami. Starcie z "Blaugraną" było świetną okazją do rekompensaty za niepowodzenie sprzed czterech dni. I miało niebagatelne ciężar gatunkowy w batalii o tytuł mistrza Hiszpanii.

Yamal uderza w słupek, Lewandowski w poprzeczkę. Barcelona schodzi na przerwę skarcona

Tuż przed upływem kwadransa Robert Lewandowski uderzył celnie głową. Stojący w bramce gospodarzy Jan Oblak nie miał jednak najmniejszych problemów ze skuteczną interwencją. Jak się miało okazać, przed przerwą był to jedyny celny strzał Barcelony.

Do tego momentu na Estadio Metropolitano pięknego futbolu było niewiele. Dominowała szarpana gra bez cienia finezji. Nic nie zapowiadało powtórki z niedawnego półfinału Pucharu Króla, gdy starcie tych zespołów zakończyło się rezultatem 4:4.

To była popisowa akcja bramkowa. Pięć kontaktów z piłką, każdy w wykonaniu innego zawodnika i każdy bez przyjęcia piłki. Zaczął wyrzutem Oblak, a w finalnej fazie główne role odegrali Antoine Griezmann, Giuliano Simeone i - jako egzekutor - Julian Alvarez. Pierwszy celny strzał madrytczyków w tej części gry od razu dał im prowadzenie.

Po drugiej stronie murawy Wojciech Szczęsny nie miał wiele pracy. Po centrze Alvareza z kornera ratowała go poprzeczka. Rywale długo nie zmuszali go jednak do wykazania najwyższego kunsztu.