Oto plan Lewandowskiego. Jednej rzeczy nie chciał zdradzić

Na pewno zespoły Litwy i Malty będą chciały się bronić, przeszkadzać i próbować grać kontry. Musimy być na to gotowi i przystąpić do meczów z optymalnym nastawieniem. Strzelić gola i iść za ciosem. Czasami potrzeba trochę cierpliwości, ale jeżeli zagramy to, co chcemy, to będziemy mogli zwyciężyć. Musimy też dobrze bronić, aby przeciwnik nawet przez chwilę nie mógł pomyśleć, że może nam zagrozić

~ zaznacza Lewandowski.