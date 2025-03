FC Barcelona ogłasza. To może być koniec dla młodej gwiazdy. Fatalne wieści

FC Barcelona jeszcze przed startem tego sezonu wprowadziła do pierwszego zespołu kilku bardzo młodych i utalentowanych piłkarzy. Na pierwszym planie w oczach ekspertów był od początku Marc Bernal, który dla wielu wydawał się wręcz urodzonym następcą Sergio Busquetsa w środku pola. Kibice "Blaugrany" szybko musieli jednak o Bernalu zapomnieć. Utalentowany hiszpański pomocnik bowiem zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i sezon dla niego się błyskawicznie skończył.

Jego miejsce w wyjściowym składzie Hansiego Flicka zajął inny młody piłkarz, a więc Marc Casado. 21-latek wskoczył do zespołu z przytupem, udowadniając kolejny raz, że La Masia tak naprawdę tworzy piłkarzy, którzy gotowi są do gry w profesjonalnej piłce nawet w jednym z najlepszych zespołów świata, jakim niewątpliwie w ostatnich miesiącach stała się FC Barcelona. Casado w kadrze "Dumy Katalonii" był już w poprzednim sezonie, ale Xavi nie miał do niego zaufania.