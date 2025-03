Hansi Flick nie wytrzymał, gwiazda definitywnie skreślona. "Nie chcę go w Barcelonie"

Neymar chciałby wrócić do Barcelony? Stanowcza reakcja Hansiego Flicka

Brazylijczyk wielokrotnie przymierzany był do powrotu do Barcelony, a temat odżył przy okazji przenosin napastnika do Santosu. Doniesienia o tym, że 33-latek chciałby wrócić do klubu, w którym występował w latach 2013-2017, wywołały niemałe poruszenie w mediach. Hansi Flick taką możliwość błyskawicznie jednak odrzucił.