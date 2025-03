Spełnił się koszmar Ancelottiego. W Madrycie biją na alarm, tak źle jeszcze nie było

- Myślę, że dziś był ostatni raz, kiedy gramy mecz przed upływem 72 godzin. Nigdy więcej nie będziemy grać spotkania z mniejszym odpoczynkiem niż 72 godziny. Prosiliśmy dwukrotnie ligę o zmianę godziny, ale nic nie zrobili. Jednak to jest ostatni raz. Jeśli La Liga wyznaczy termin meczu mniejszy niż 72 godziny, to Real Madryt się nie stawi, to jasne - pieklił się po meczu z Villarrealem Carlo Ancelotti.

