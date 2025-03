Pilny przeciek z szatni Barcelony. Przełomowa decyzja Szczęsnego, koniec spekulacji

Aż trudno sobie obecnie wyobrazić, jak skrajnie zmieniła się retoryka wobec Wojciecha Szczęsnego od czasu, gdy znajdował się on jeszcze na emeryturze i mówiło się, że nie zaakceptuje propozycji dołączenia do Barcelony. Polak ostatecznie podpisał kontrakt do końca czerwca , choć przybywał w charakterze zmiennika nie dla Marca-Andre Ter Stegena, lecz Inakiego Peni.

FC Barcelona zachwycona postawą Szczęsnego. Polak przebił oczekiwania?

W przeciągu kilku tygodni Szczęsny stał się niekwestionowanym numerem jeden w bramce "Blaugrany", a Hansi Flick ma do niego pełne zaufanie. Kapitalna forma 34-latka jest złą wiadomością jedynie dla Peni , który miał problem z zaakceptowaniem porażki w rywalizacji o podstawowy skład. Wszystko wskazuje na to, że Hiszpan latem opuści klub . Nie będzie chciał bowiem pełnić roli trzeciego bramkarza po tym, jak uraz wyleczy już ter Stegen.

Hiszpanie już jakiś czas temu informowali, że FC Barcelona chciałaby przedłużyć umowę ze Szczęsnym , a zielone światło na taki ruch dał Hansi Flick. Do tej pory nie otrzymaliśmy jednak żadnych konkretów w tej sprawie. Pojawiały się jedynie przecieki, że ma to być roczne przedłużenie. Alex Pintantel z redakcji "Relevo" ujawnił w piątek, że sam golkiper miał już podjąć ostateczną decyzję względem swojej przyszłości.

Szczęsny wreszcie zdecydował, koledzy z szatni już wiedzą. Wielkie poruszenie w Barcelonie

Co więcej, aktualnie w opinii Hansiego Flicka to Szczęsny jest pierwszym wyborem i decyzja raczej nie ulegnie zmianie nawet gdy Marc-Andre ter Stegen otrzyma od klubowych lekarzy zielone światło do gry. Niemiec będzie musiał zaakceptować nową rzeczywistość, w któej czeka go walka o odzyskanie miejsca między słupkami.