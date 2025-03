Przemysław Frankowski od początku sezonu 2021/2022 stanowił o sile francuskiego RC Lens i pozostawał niezmiennie ważną postacią w ekipie "Les Artesiens" aż do lutego, kiedy to stał się jednak bohaterem transferowego hitu.

Reprezentant Polski trafił wówczas do tureckiego giganta - stambulskiego Galatasaray , które wypożyczyło futbolistę do końca czerwca bieżącego roku z opcją jego późniejszego wykupienia. Teraz, już z nieco większym dystansem, 29-latek opowiedział o tej niezwykle ważne zmianie w swym życiu w rozmowie z dziennikarzem "Onet Przeglądu Sportowego" Dariuszem Dobkiem.

Przemysław Frankowski bez ogródek o pożegnaniu przez Lens: Tak jakby każdy zapomniał, ile poświęciłem

Podczas wspominanego wywiadu Frankowski przyznał m.in., że nie miał on wątpliwości co do dołączenia do "Lwów". "Chciałem zmienić otoczenie, żeby mieć nowy bodziec" - powiedział wprost, choć zaznaczył, że w Lens czuł się bardzo dobrze i mógł liczyć na wielu pomocnych ludzi. "Pod tym względem decyzja o transferze nie była łatwa" - podkreślił.