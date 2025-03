Nagły spór w Barcelonie, burza wokół Szczęsnego. Ter Stegen się tego nie spodziewał

Już nie Inaki Pena , czy Wojciech Szczęsny, za to Wojciech Szczęsny, czy Marc-Andre ter Stegen ? Taki kształt przybrała obecnie debata w Barcelonie dotycząca obsady bramki. Jako że wychowanek przegrał z kretesem rywalizację o miejsce w wyjściowym składzie z byłym już reprezentantem Polski, wszystko wskazuje na to, że latem opuści on klub. Dużo ciekawsza jest sytuacja kapitana Barcy.

La Liga. Szczęsny numerem jeden w bramce. Co z przyszłością Ter Stegena?

Ter Stegen miał nie wrócić do gry przed końcem sezonu, jednak robi bardzo szybkie postępy w rekonwalescencji i niewykluczone, że jeszcze otrzyma za kilka tygodni zielone światło do gry. Niemiec jest bardzo ambitny i liczy, że mimo wszystko to on, a nie Wojciech Szczęsny stanie przed szansą gry w kluczowych dla sezonu spotkaniach.