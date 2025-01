Gorąco wokół Szczęsnego. Rozłam w Barcelonie, poszło o Polaka. Flick wkroczył do akcji

Wojciech Szczęsny niespodziewanie stanął między słupkami w niedzielnym meczu FC Barcelona z Valencią, choć wydawało się, że trener Hansi Flick kolejny raz postawi na Inakiego Penę, co były dotychczas standardem przy okazji rozgrywek La Liga. Niemiec tym razem podjął jednak inną decyzję, a jego ekipa pewnie wygrała 7:1. Jedną z bramek zdobył nawet wprowadzony z ławki Robert Lewandowski. Tymczasem hiszpańskie media przedstawiają kulisy wyboru do składu Wojciecha Szczęsnego. Jak się okazuje, w sztabie Barcelony doszło w tej kwestii do rozłamu.