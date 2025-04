Ter Stegen wraca i nagle taka deklaracja. Zdecydowane słowa, sygnał dla Szczęsnego

Marc-Andre ter Stegen na początku tygodnia niespodziewanie powrócił do (niemal) standardowego reżimu treningowego w FC Barcelona i pojawił się na poniedziałkowych ćwiczeniach na boisku z resztą drużyny, a to oznaczało zaś jedno - data jego wielkiego powrotu do gry po ciężkiej kontuzji jest bliżej niż dalej. To zaś sprawia, że odżyły dyskusje na temat tego, co teraz zrobi trener Hansi Flick, który w ostatnim czasie mocno stawiał na Wojciecha Szczęsnego. Czy dojdzie do kolejnego wielkiego przewrotu w hierarchii bramkarzy? Niemiecki golkiper twierdzi, że nigdy nie czuł się lepiej, niż teraz.