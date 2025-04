Burza po oświadczeniu La Liga. Laporta reaguje. "Nie mogą na boisku, to próbują w biurach"

Za nami pierwsze spotkania w ramach rewanżowych pojedynków Pucharu Króla. Mecz między Realem Madryt a Realem Sociedad był prawdziwą ucztą piłkarską, której z pewnością długo nie będziemy mogli zapomnieć. Ostatecznie po pełnym zwrotów akcji spotkaniu to "Królewscy" awansowali do finału rozgrywek i oczekują na swojego przeciwnika, który wyłoniony zostanie już 2 kwietnia. Do walki o miano drugiego finalisty stanie FC Barcelona oraz Atletico Madryt, które w pierwszym meczu również dostarczyły swoim kibicom masy emocji, kończąc spotkanie wynikiem 4:4. Oznacza to, że sprawa awansu do ostatniej fazy Pucharu Króla wciąż nie jest jeszcze przesądzona. Reklama

Okazuje się jednak, że spotkanie hiszpańskich gigantów nie jest jedynym tematem, który króluje obecnie w tamtejszych mediach. Władze La Liga wydały bowiem oświadczenie, wedle którego "Duma Katalonii" nie miała możliwości finansowych, aby w przepisowy sposób zarejestrować Daniego Olmo oraz Pau Victora. "Żadna kwota (z tytułu umowy odnośnie do loży VIP red.), nie została ostatecznie zaksięgowana w rachunku zysków i strat, w przeciwieństwie do tego, co zostało poświadczone przez klub i audytora w momencie wspomnianej transakcji" - możemy przeczytać w środowym oświadczeniu władz ligi.

To oczywiście kolejne pokłosie słynnej sprawy, w ramach której Barcelona z początkiem tego roku ogłosiła, iż osiągnęła porozumienie ws. sprzedaży lóż VIP na stadionie Camp Nou na łączną kwotę 100 milionów euro. Audytor, z którego usług Barcelona korzystała w okresie od 31 grudnia do 3 stycznia, złożyła poświadczenie na temat wspomnianych pieniędzy, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu przez nowego audytora, wynajętego przez samą La Ligę. Dodatkowo władze ligi poinformowały, iż poprzedni audytor, z którego usług "Duma Katalonii" korzystała na przełomie 2024 i 2025 roku został zgłoszony do Instytutu Rachunkowości i Audytu. Reklama

Laporta broni Barcelony. Oskarża władze La Liga o spisek

Wieści o nieuwzględnieniu kwoty z tytułu sprzedaży loży VIP w sprawozdaniu naturalnie rzucają cień na dotychczasową działalność Barcelony. "Duma Katalonii" została bowiem poinformowana, iż w wyniku tych uchybień temat rejestracji zarówno Daniego Olmo, jak i Pau Victora może dostarczyć klubowi kolejnych, jeszcze większych kłopotów. Póki co zawodnicy mogą wciąż występować w zespole, jednak do końca tygodnia CSD ma przedstawić ostateczną decyzję w tej sprawie.

W temacie oświadczenia La Liga głos zdążył zabrać już prezes "Blaugrany" Joan Laporta, który w bardzo wymownych słowach skrytykował władze ligi. "Dziś gramy w Madrycie z Atletico i mam nadzieję, że będzie to wspaniałe widowisko. To, że oni (La Liga red.) wychodzą i wywołują tego typu kontrowersje, nie jest przypadkowe. [...]. Czasami mam wrażenie, że jeśli nie mogą nas pokonać na boisku, próbują to zrobić w biurach, a jako prezydent Barcelony nie mogę na to pozwolić" - podkreślił Laporta.

W dalszej części swojej wypowiedzi potwierdził on także, że będzie w dalszym ciągu bronił interesów klubu ze stolicy Katalonii. Zapowiedział także reakcję ze strony klubu, lecz dopiero po dokładnym przeanalizowaniu oświadczenia przez dział prawny Barcelony. "Zareagujemy w sposób stanowczy i niezbędny w obronie interesów FC Barcelony" - spuentował Laporta. Reklama

