"Ter Stegen powinien bronić". W Hiszpanii wrze, Szczęsny się tego nie spodziewał

Marc-Andre ter Stegen wrócił już do treningów i niedługo może otrzymać zielone światło do gry, a w Barcelonie rozgorzała debata o tym, kto powinien być numerem jeden w bramce. Wojciech Szczęsny spisuje się znakomicie i zyskał zaufanie Hansiego Flicka. Mimo to nie brakuje głosów, że może stracić miejsce w wyjściowej jedenastce kosztem Niemca. Na godziny przed meczem z Atletico Madryt nadszedł brutalny dla Polaka werdykt.