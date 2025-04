Nagły komunikat Barcelony, Flick się nie wahał. Szczęsny tylko na to czekał

Nie brakowało krytycznych głosów pod adresem piłkarzy Barcelony po pierwszej odsłonie półfinałowej rywalizacji w Pucharze Króla. "Duma Katalonii" prowadziła z Atletico Madryt 4:2, ale wypuściła z rąk zwycięstwo, a za sprawą gola Sorlotha w doliczonym czasie gry, "Los Colchoneros" wyratowali remis 4:4. Zdecydowanie mogło im to dodać pewności siebie przed rewanżem na Metropolitano Stadium.

Flick w tarapatach. Rośnie liczba braków w kadrze Barcelony

Przed rewanżem na Hansiego Flicka spadł bolesny cios. W rywalizacji z Osasuną kontuzji mięśniowej doznał Dani Olmo, co wykluczyło go z gry na kilka tygodni. Dołączył tym samym do wcale nie krótkiej listy kontuzjowanych zawodników "Azulgrany". Oprócz niego znajdują się na niej także Ter Stegen, Christensen, Bernal i Casado.