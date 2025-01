Jesteśmy profesjonalistami, to nasza robota. Dla Iñakiego nie jest to łatwa sytuacja. Wybieramy to, co jest właściwe dla zespołu, jeśli widzimy pole do korekty, robimy to. Jeśli chodzi o przyszłość, nie wiem. Jeśli gramy w ten sposob, Wojtek będzie grał również w kolejnych meczach. Patrzymy na to, jaki zawodnik daje drużynie siłę, której potrzebujemy. W związku z tym tak zadecydowaliśmy.

~ stwierdził Hansi Flick, cytowany przez redakcję "fcbarca.com"