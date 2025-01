Sensacyjny ruch Jagiellonii, padł oficjalny komunikat. Posiłki prosto z MLS

Po wyjątkowo kiepskim początku sezonu Jagiellonia Białystok złapała wiatr w żagle i włączyła się do walki o mistrzostwo Polski. Po 18. kolejkach podopieczni Adriana Siemieńca tracą tylko trzy oczka do prowadzącego Lecha Poznań i jedno do drugiego Rakowa Częstochowa. Ostatnie spotkania w 2024 roku nie były jednak w ich wykonaniu zbyt udane.



Jaga znów walczy o mistrzostwo. Ostatnie tygodnie 2024 roku dalekie były od udanych

Mistrzowie Polski w 18. kolejce zremisowali tylko z Puszczą na wyjeździe. Dużo poważniejsze w skutkach był jednak punkty zgubione w potkaniach Ligi Konferencji Europy. Na finiszu zmagań ligowych "Jaga" przegrała z Mladą Bolesław 0:1, a w ostatniej serii gier zremisowała bezbramkowo z Olimpiją Ljubljana. A to miało swoje konsekwencje. Reklama

Za sprawą gorszego bilansu bramkowego od Cercle Brugge ekipa z Białegostoku spadła na 9. pozycję w tabeli, tracąc tym samym szansę na bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek. Jagiellonia wcześniej będzie musiała powalczyć z TSC w 1/16 finału.

Adrian Siemieniec przekazał kierownictwu klubu, że klub potrzebuje wzmocnień, by walczyć dalej na kilku frontach. Tych mu nie odmówiono. Na tydzień przed oficjalnym otwarciem zimowego okienka w Ekstraklasie "Jaga" ogłosiła pierwszy transfer. I to skąd.

Reklama Real Madryt przygotowuje się do wizyty Celty Vigo w ramach Pucharu Króla. WIDEO / Associated Press / © 2025 Associated Press

Sensacyjny transfer Jagiellonii, już oficjalnie. Zaciąg prosto z MLS

Do Białegostoku w najbliższych dniach trafi Leon Flach. Pomocnik Philadelphii Union dopiero co walczył w MLS z Leo Messim. Teraz postara się pomóc Jagiellonii w obronie mistrzostwa Polski. 23-latek podpisał 2,5 letni kontrakt i nie krył radości z powodu dołączenia do ekipy trenera Siemieńca.

Słyszałem już w przeszłości o klubie, oglądałem mecze Ligi Konferencji. Fakt bycia obiektem zainteresowania ze strony mistrzów Polski jest bardzo nobilitujący. Po tym, gdy dowiedziałem się o tym zainteresowaniu, zacząłem wyszukiwać różne rzeczy, oglądać spotkania, podziwiać atmosferę na stadionie. Wszystkie te rzeczy miały dla mnie bardzo duże znaczenie przy decyzji i przekonały mnie do podpisania kontraktu ~ podkreślił w rozmowie z klubowymi mediami

- Lubię grać najwięcej jak to możliwe. Nadchodzący okres z pewnością będzie trudny, ale z drugiej strony będzie też ciekawy, ponieważ czeka nas sporo meczów. To stwarza wiele okazji do rozwoju. Cieszę się na rozegranie tych spotkań z dobrymi rywalami - dodał. Reklama

Flach w MLS rozegrał 116 meczów. Posiada jednak również doświadczenie w Europie. Jest wychowankiem St. Pauli, ale dla seniorskiej drużyny rozegrał tylko dziewięć spotkań.

Leon Flach w pojedynku z Leo Messim / Megan Briggs/Getty Images / Getty Images

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii / AFP