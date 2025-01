Turcy ściągają reprezentanta Polski. Muszą go wykupić, ale jest warunek

Rakoczy jest nadzieją polskiej piłki i wydawało się, że też nadzieją krakowskiego klubu na dobry zarobek. Zaledwie w wieku 22 lat miał już na koncie ponad sto występów w ekstraklasie. Był też ważnym zawodnikiem reprezentacji do lat 21, która walczyła o awans na mistrzostwa Europy.

Znacznie gorzej zaczęło mu się wieść w tym sezonie. Stracił miejsce w składzie, bo zwyczajnie przegrywał rywalizację, a do tego przytrafiła się kontuzja. Już na początku rozgrywek Cracovia chciała go sprzedać i miała nadzieję na zarobek rzędu 1,5-2 mln euro. To się jednak nie udało. Reklama

Jesienią Rakoczy rzadko grał w Cracovii - zaliczył dziewięć występów, w tym tylko raz był w podstawowym składzie. Także w kadrze narodowej został tylko zmiennikiem. Kontrakt ma jednak ważny do czerwca 2027 roku. Trener Dawid Kroczek nie widział go w zespole. Zaproponował treningi indywidualne i nie zabrał na zgrupowanie do Turcji.

Było kilku chętnych, by wypożyczyć Rakoczego. Stal Mielec i Zagłębie Lubin proponowały jednak kilkaset tysięcy złotych. Więcej chciał dać Górnik Zabrze, ale nie chciał zgodzić się na obligatoryjny wykup (około 600 tys. euro). To też było jeszcze za mało.

Wydaje się, że teraz zarówno Cracovia, jak i Rakoczy będą zadowoleni. Zawodnik ma zostać wypożyczony do Ankaragucu. To obecnie dziewiąty zespół pierwszej ligi tureckiej, ale z ambicjami awansu. Do miejsc barażowych traci tylko punkt, a do bezpośredniego awansu siedem.

Turcy zapłacą za wypożyczenie Rakowa, a do tego w umowie jest wpisana opcja przymusowego wykupu w przypadku wejścia Ankaragucu do tureckiej ekstraklasy. Wtedy do Cracovii może z bonusami wpłynąć nawet 1,5 mln euro. Jeśli nie będzie awansu, decyzję o ewentualnym wykupie podejmie klub. Reklama

Przed Michałem Rakoczym przełomowy sezon. Ceni go Fernando Santos, a Jacek Zieliński przyznaje, że bardzo dojrzał / Marcin Bulanda / PressFocus / NEWSPIX.PL / Newspix/Getty Images