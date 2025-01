Sprzedali zawodnika za miliony. Tego samego dnia FIFA nałożyła zakaz

10 stycznia Raków Częstochowa oficjalnie ogłosił, że pozyskał Leonardo Rochę. Pogłoski o przejściu lidera strzelców ligi (11 goli jesienią, tyle samo co Benjamin Kalmman i Efthymis Koulouris) było słychać od kilku tygodni, ale wtedy po badaniach medycznych udało się dopiąć transfer. Nieoficjalnie Radomiak miał zarobić około 700-750 tys. euro (ponad 3 mln zł). To drugi najwyższy transfer w historii klubu. W poprzednim sezonie Pedro Henrique do chińskiej drużyny odszedł za 900 tys. euro.

