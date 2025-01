Kosztowna pomyłka Legii, Goncalo Feio pod ścianą. Miliony wyrzucone w błoto

Kibice liczyli, że solidnym wsparciem dla "Wojskowych" będzie sprowadzony latem Migouel Alfarela. Francuz przybywał do stolicy Polski jako gwiazda, mająca za sobą występy na zapleczu Ligue 1. Zapłacono za niego aż milion euro, co jak na standardy Ekstraklasy było kwotą niemałą. Niestety snajper okazał się kompletnym transferowym niewypałem. Od razu pojawiły się głosy, że to miliony złotych wyrzucone w błoto. A że sprowadzenia 27-latka miał chcieć Feio, to jego obwinia się też o pomyłkę.

