Kolejny zwrot akcji w Pogoni. Nowy inwestor na horyzoncie, już padła ważna data

Sytuacja Pogoni nie należy obecnie do najlepszych. Drużyna traci sporo punktów do podium, a zamiast zimowych wzmocnień, czołowi piłkarze decydują się na opuszczenie Szczecina . Powód? Ogromne problemy finansowe związane z wielomilionowymi długami. Nadzieją miała być sprzedaż klubu Aleksowi Haditaghiemu. Kanadyjczyk nie osiągnął jednak swego, a ośrodek ze stolicy województwa zachodniopomorskiego nadal znajduje się na ogromnym zakręcie. O strajku zawodników w pewnym momencie mówiła cała piłkarska Polska .

Z przerażeniem kolejnym wydarzeniom przeglądają się kibice. Oczekiwali oni szczegółowych wyjaśnień i wreszcie dostali je we wtorkowe popołudnie. Na terenie stadionu zorganizowano konferencję prasową. Pojawił się na niej choćby prezes Jarosław Mroczek. Nie zamierzał on zakłamywać rzeczywistości, bijąc się zarazem w pierś . "Odpowiedzialność za tę sytuację biorę na siebie. Stan klubu jest w dużym stopniu zależny ode mnie. Podejmowałem ryzyko, zbyt optymistycznie" - przyznał, cytowany przez PAP.

Pogoń Szczecin będzie miała nowego właściciela? Sprawy zmierzają w dobrym kierunku

Działacz przy okazji ważnego wydarzenia wypowiedział również przełomowe słowa. Okazuje się, że temat sprzedaży klubu wciąż jest żywy. Ba, do podpisania wiążących dokumentów brakuje już naprawdę niewiele. "Rozmawiamy i mamy inwestora. Nic więcej nie powiem, bo nie mogę. Do tego zobowiązuje mnie umowa. Wydaje nam się, że znaleźliśmy inwestora, który postawi klub na nogi, a do tego sprawi, że będzie on mocniejszy i będzie walczył o sukcesy. Znamy jego potencjał finansowy i możliwości".