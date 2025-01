O tym, że prezes Jarosław Mroczek chciałby sprzedać Pogoń Szczecin, wiadomo od co najmniej kilku sezonów. W ostatnich tygodniach sprawy nabrały jednak rozpędu, a opinia publiczna oficjalnie poznała nazwisko zainteresowanego inwestora. To Alex Haditaghi, irańsko-kanadyjski biznesmen, który prowadził zaawansowane negocjacje. Ostatecznie spełzły one na niczym , co potwierdziły obie strony. Ich wersje wydarzeń różniły się co prawda od siebie, ale były jednomyślne w kontekście fiaska rozmów.

Reklama