W ostatnich dniach gorąco zrobiło się wokół Jerzego Owsiaka - szefa i założyciela Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . Telewizja Republika wszczęła akcję namawiającą jej widzów do tego, by nie wpłacać pieniędzy na WOŚP, a zamiast tego zasilać jej zbiórkę. Sam Owsiak natomiast zmierzył się z falą ataków i gróźb.

Służby reagują ws. Jerzego Owsiaka. Marcin Możdżonek zabrał głos

Po czym dodał: - PS. Czy może mi ktoś podrzucić nr telefonu do śledczych? Bo Ci którzy zajmują się groźbami zastrzelenia moich synów przez jakiegoś "tolerancyjnego" bydlaka , nie mogą go znaleźć od lutego ubiegłego roku.

- Progiem, którego nie mogłem zaakceptować były ataki na moje dzieci. Na szczęście są jeszcze za małe, by to do nich dotarło, jednak sam fakt grożenia jest dla mnie, jak i dla każdego ojca, nieakceptowalny. Był moment graniczny, kiedy powiedziałem sobie, że czas zawalczyć z hejtem, z mową nienawiści i to o czym opowiadałem dzieciakom na zajęciach mojej fundacji (fundacja Marcina Możdżonka prowadzi projekt "Mistrz w twojej szkole" - red.) zaprezentować na własnym przykładzie - mówił Marcin Możdżonek.