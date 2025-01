Bezlitosne oceny dla Lewandowskiego. Polak kompletnie zrównany z ziemią

Słabiutki występ Lewandowskiego. Hiszpanie jednomyślni

Świeży Lewandowski miał być atutem FC Barcelona w meczu 20. kolejki hiszpańskiej La Liga przeciwko Getafe. Zespół Hansiego Flicka nie był jednak w stanie udokumentować swojej przewagi, a Lewandowski zmarnował jedną wielką okazję, gdy niecelnie uderzył głową. "Lewy" zszedł z murawy w 81. minucie, a jego miejsce zajął Ferran Torres . Oceny po tym spotkaniu są dalekie od tych, jakich by chciał nasz kapitan.

"Zgodnie z przewidywaniami obrona Getafe bardzo krótko go kryła i musiał odczuć kilka mocnych fauli na sobie. Miał bardzo klarowną szansę gdy strzelał głową w kozioł na dalszy słupek, zwykle takie wykorzystuje, ale tym razem mu się to nie udało. W drugiej połowie pojawiał się częściej, ale nigdy nie znalazł się w dogodnej pozycji do strzału" - czytamy w katalońskim "Sporcie". Dziennikarze wystawili naszemu snajperowi notę 6 - najniższą w zespole wspólnie z kilkoma innymi zawodnikami.