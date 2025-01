Największą niewiadomą w składzie FC Barcelona stanowiła obsada bramki. Ostatecznie trener Hansi Flick postawił na Inakiego Penę. To Hiszpan stanął między słupkami, a były reprezentant Polski Wojciech Szczęsny zasiadł na ławce rezerwowych . Na placu gry od pierwszej minuty oglądaliśmy za to bez niespodzianki innego z naszych rodaków - Roberta Lewandowskiego.

36-latek znalazł się po raz pierwszy w centrum uwagi w 6. minucie, gdy padł na murawę po ostrym ataku Coby. Zanim się z niej podniósł, chwilę pocierpiał z grymasem bólu na twarzy. Dziwił tylko brak reakcji sędziego, który nie dopatrzył się w tej sytuacji faulu, nie mówiąc już o wyciągnięciu kartki. Polski napastnik na szczęście szybko zapomniał o bólu i po chwili napędził atak Barcelony, będąc następnie o krok od jego skutecznej finalizacji. Uprzedził go jednak jeden z obrońców. Reklama

Jules Kounde znów strzela, a potem Getafe zaskoczyło Barcelonę

Defensywa Getafe była już jednak bezradna w 9. minucie, gdy swoim wejściem w pole karne kompletnie zaskoczył ją Jules Kounde, który błysnął skutecznością w ostatnim meczu Pucharu Króla z Realem Betis (5:1). Tym razem piłkę do siatki kierował "na raty". Pierwotnie zatrzymał go bramkarz gospodarzy David Soria, lecz nie był w stanie złapać piłki, co wykorzystał reprezentant Francji.

W kolejnych minutach gra znacznie się zaostrzyła - zwłaszcza po stronie gospodarzy. Ponownie odczuł to na własnej skórze Robert Lewandowski, boleśnie potraktowany przez Omara Alderete.

Później nastąpił spokojniejszy okres, w którym FC Barcelona szukała okazji do podwyższenia wyniku. Niespodziewanie jednak to Getafe strzeliło gola. Skuteczny atak podopieczni trenera Pepe Bordalasa wyprowadzili w 34. minucie. Inaki Pena mógł mówić o sporym pechu. Odbił bowiem piłkę po widowiskowym woleju Coby, lecz interweniował na tyle niefortunnie, że skierował ją wprost do Mauro Arambarriego, który doprowadził do wyrównania. Reklama

W 41. minucie Robert Lewandowski złapał się za głowę , którą wcześniej zagrywał futbolówkę. Znalazł się bowiem w świetnej sytuacji, a tymczasem piłka ominęła i słupek bramki, i czekających na nią pozostałych piłkarzy Barcelony. I tak obie ekipy zeszły na przerwę do szatni przy rezultacie 1:1.

Po zmianie stron Hansi Flick postanowił przeprowadzić pierwszą roszadę - z boiska zszedł Marc Casado, a zastąpił go Frenkie de Jong. Po kilku minutach i Pepe Bordalas dokonał zmiany, z tym że wymuszonej. Murawę opuścił kontuzjowany strzelec gola, Mauro Arambarri, a jego miejsce zajął Yellu Santiago.

Czas mijał, a FC Barcelona wciąż nie była w stanie znaleźć po raz kolejny drogi do bramki gospodarzy. Co więcej, w 67. minucie to Getafe miało niezłą okazję, ale Djene choć uderzył mocno, to bardzo daleko od bramki. W odpowiedzi na strzał sprzed pola karnego zdecydował się Lamine Yamal. U niego na odwrót - nie szwankowała celność, lecz zabrakło siły.

Barcelona straciła punkty, awantura pod koniec spotkania

Getafe broniło się głęboko, ale nie zapominało o ofensywie. Na nieco ponad kwadrans przed końcem Inaki Pena najpierw przenosił piłkę nad poprzeczką po rzucie rożnym, a później został trafiony piłką przez Diego Rico w stuprocentowej sytuacji. W 81. minucie z boiska zszedł Robert Lewandowski, którego zastąpił Ferran Torres. Po chwili świetną okazję zmarnował Raphinha, trafiając z bliskiej odległości w boczną siatkę. Genialnym podaniem obsłużył do Lamine Yamal. Reklama

W samej końcówce doszło do brzydkich scen. Ismael Bekhoucha prowokował swoją radością Alejandro Balde, a ten w odpowiedzi skierował swoją dłoń w stronę jego twarzy. Nie włożył w to zbyt wielkiej siły, ale rywal upadł na murawę, na której zawrzało. Emocje udzieliły się także na ławkach, a po żółtej kartce obejrzeli obaj trenerzy.

Barcelona do końca biła głową w mur, jaki stanowiła obrona Getafe, którego jednak nie była w stanie przebić. I tak straciła dwa punkty. tylko remisując 1:1. Tym samym podopieczni trenera Hansiego Flicka nie wykorzystali w pełni wpadki lidera La Liga - Atletico Madryt, które wcześniej przegrało 0:1 z Leganes. Ich strata do "Los Colchoneros" wynosi pięć, a do Realu Madryt cztery punkty. "Królewscy" jednak swój mecz rozegrają dopiero w niedzielę, mierząc się na Estadio Santiago Bernabeu z Las Palmas.

Statystyki meczu Getafe CF 1 - 1 FC Barcelona Posiadanie piłki 28% 72% Strzały 10 20 Strzały celne 4 5 Strzały niecelne 5 7 Strzały zablokowane 1 8 Ataki 44 111

Reklama FC Barcelona pokonała Real Madryt. Hansi Flick: Zawodnicy poczuli, że są silną drużyną. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Robert Lewandowski w barwach Barcelony / Jose Breton / AFP