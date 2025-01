FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie zmierzyła się z Getafe w ramach 20. kolejki La Liga. Podopieczni Hansiego Flicka zremisowali to starcie wynikiem 1:1. Był to ich czwarty mecz ligowy bez zwycięstwa. Aktualnie zajmują trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 39 punktów. Gole: 34. Arambarri - 9. Kounde. Kartki: 54. Santiago (GET), 87. Djene (GET), 90+4. Bordalas Jimenez(GET), 90+6. Bekhoucha (GET) - 90+4. Flick (BAR), 90+6. Balde (BAR).