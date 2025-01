Wszedł do restauracji i się zaczęło. Kibice ŁKS-u ruszyli na Gikiewicza

Rafał Gikiewicz musiał uciekać przed kibicami ŁKS-u. "Nie rozumiem"

- Po raz pierwszy od 10 miesięcy wyszedłem na miasto, bo skończyła się runda. I co się stało? Dziesięciu kibiców ŁKS-u zaczęło mnie gonić, bo chociaż inni zawodnicy Widzewa mogą przebywać w tym lokalu, to ja już nie. W minutę musiałem opuścić miejsce - opowiadał w rozmowie z serwisem Meczyki.pl. - Szczerze nie rozumiem, jak można podejść do kogoś na ulicy czy w barze i wyzywać go lub próbować używać siły - dodał.