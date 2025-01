Finał głośnej afery z udziałem trenera Legii. Ruch prokuratora, dwa paragrafy

Teoretycznie Goncalo Feio był zagrożony karą pozbawienia wolności do lat trzech. To pokłosie głośnego incydentu z marca 2023 roku, gdy jako szkoleniowiec Motoru Lublin w przypływie agresji spowodował obrażenia fizyczne u ówczesnego prezesa klubu. Prokuratura właśnie umorzyła postępowanie w tej sprawie. Skończyło się na postawieniu zarzutów, akt oskarżenia nie został skierowany do sądu. Decyzja nie jest jednak prawomocna, poszkodowanemu przysługuje prawo do złożenia zażalenia.