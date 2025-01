To jednak prawda? Napływają wieści ws. Szczęsnego. Nieodwracalna decyzja

Wojciech Szczęsny nie wystąpił w barwach FC Barcelona w spotkaniu z Getafe. Trener Hansi Flick zdecydował, że między słupkami stanie Inaki Pena, a były reprezentant Polski będzie oglądał grę Roberta Lewandowskiego i spółki z perspektywy ławki rezerwowych. To jednak nie koniec doniesień w sprawie 34-latka. Z Hiszpanii już bowiem napływają wieści co do jego dalszej przyszłości.