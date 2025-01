Rosjanin wpadł w furię na Australian Open. Już poznał wymiar kary, zakrawa o absurd

Miedwiediew ukarany. Absurd

Oczywiście za te wszystkie wybryki już na korcie został ukarany, najpierw ostrzeżeniem, a potem stratą punktu. Jasne było jednak, że to nie koniec konsekwencji, jakie będą musiały spotkać 28-latka urodzonego w Moskwie. Mógł on wyczekiwać na to, jaką kwotą grzywny zostanie ukarany za swoje przewinienia. Mówiło się nawet, że suma, jaką będzie musiał zapłacić za swój atak furii wyniesie 200 tysięcy dolarów, co byłoby naprawdę sporą grzywną.