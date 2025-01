Nie tylko WOŚP. Adam Małysz wspiera też inne fundacje

Wyjątkowy gest Adama Małysza. Nie tylko WOŚP, wsparł także inną fundację. I to jak

"Orzeł z Wisły" od długiego już czasu jest ambasadorem akcji "Wings for Life", która wspiera badania nad rdzeniem kręgowym. Co roku pojawia się on na biegu w stolicy Wielkopolski i "goni" biorących udział w biegu ochotników na kierownicą. W tym roku głośno jest także o akcji charytatywnej "Skok do Życia", której organizatorami są m.in. Tatrzański Związek Narciarski i Fundacja Szczęśliwej Drogi. Aby pomóc dzieciom z domu dziecka Małysz wystawił kilka ciekawych ofert na licytację, w tym m.in. kolację u jego boku. Aukcja ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem - bierze w niej bowiem udział aż 17 osób, a aktualna cena wynosi 1475 złotych (stan na godzinę 22.00, 18 stycznia). Bardzo prawdopodobne, że wieczór z utytułowanym skoczkiem wylicytowany zostanie za znacznie większą kwotę. Aukcja bowiem dobiegnie końca dopiero 31 stycznia.