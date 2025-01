Wszystkie oczy zwrócone na nich. Tak mogą skończyć dominację Motoru Lublin

Apator Toruń przed rokiem dość nieoczekiwanie zdobył brązowy medal w PGE Ekstralidze. Zimą klub dokonał wzmocnień. Wymienił Pawła Przedpełskiego na Mikkela Michelsena i dołożył do tego jednego z najlepszych na rynku zawodników U-24, czyli Jana Kvecha. W środowisku mówi się, że to właśnie ta drużyna może rzucić wyzwanie Motorowi Lublin. Aby to było możliwe jest jeden warunek. Chodzi o juniorów, którzy do tej pory nie mieli wielkiego wkładu w wyniki zespołu.