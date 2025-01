Hansi Flick już rozwiązał zagadkę ws. Wojciecha Szczęsnego. Decyzja ogłoszona

FC Barcelona sezon 2024/2025 pod wodzą Hansiego Flicka rozpoczęła w sposób absolutnie znakomity. Zespół prowadzony przez Niemca wyraźnie odczuł zmianę na stanowisku trenera i bez znaczących wzmocnień zdecydowanie poprawił swoją grę w stosunku do tego, co działo się kilka miesięcy wcześniej, gdy drużyną dowodził Xavi Hernandez.

Świeża krew wpuszczona przez Flicka wyraźnie pomogła "Blaugranie", a wśród piłkarzy, którzy szczególnie dobrze wyszli na tej zmianie, trzeba wskazać Roberta Lewandowskiego . Polak pod wodzą Niemca, którego zna z czasów współpracy w Bayernie Monachium, wyraźnie odżył i wrócił na poziom, do którego przez lata zdążył kibiców przyzwyczaić, a więc bardzo wysoki. Ostatnie kilka kolejek ligowych to nie był jednak dobry czas dla "Dumy Katalonii", a także "Lewego".

Wojciech Szczęsny na ławce! Flick podjął decyzję

W listopadzie bowiem FC Barcelona mogła pochwalić się przewagą rzędu 9 punktów nad drugim Realem Madryt, który miał zaległy mecz. Po jego rozegraniu w styczniu "Królewscy" wypracowali sobie pięć oczek przewagi nad Barceloną i z takim stanem rzeczy Flick i jego piłkarze rozpoczną rundę rewanżową La Liga. Pierwszym spotkaniem będzie wyjazd do Getafe. Największą niewiadomą było to, czy Flick postawi na Wojciecha Szczęsnego. Poznaliśmy już odpowiedź na to pytanie.