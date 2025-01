Robert Lewandowski aż złapał się za głowę. Nie mógł uwierzyć w to, co zrobił

Robert Lewandowski rok 2025 rozpoczął od dubletu w Pucharze Króla przeciwko UD Barbastro . To jednak na nikim wrażenia nie zrobiło, bo mówimy o rywalu ze zdecydowanie niższego szczebla rozgrywkowego. Później Polak źle wypadł w półfinale Superpucharu Hiszpanii przeciwko Athelticowi Bilbao.

Fatalne pudło Lewandowskiego. To powinien być gol

Po powrocie do Hiszpanii Polak usiadł na ławce w meczu Pucharu Króla przeciwko Realowi Betis . Nasz napastnik nie pojawił się na murawie. Wypoczęty poleciał do Madrytu, a właściwie na jego przedmieścia, aby zmierzyć się z potwornie niewygodnym Getafe.

Tym razem Flick wysłał "Lewego" do walki ze stoperami od początku. Przez długi czas kapitan reprezentacji Polski był bardzo skutecznie pilnowany przez defensorów. Zdrzemnęli się tylko raz w 40. minucie spotkania. Piłkę w pole karne Getafe posłał wówcza Alejandro Balde.

Najlepszy strzelec La Liga wyskoczył do futbolówki i uderzył tak, że piłka poszła w kozioł, co powinno sprawić więcej problemów bramkarzowi. Ostatecznie jednak nie trafiła ona do siatki, a słupek minęła o kilkanaście, może kilkadziesiąt centymetrów. Lewandowski mógł tylko złapać się za głowę, nie dowierzając, jak tego nie wykorzystał. Wówczas na tablicy wyników było 1:1 i tak też zakończyła się pierwsza połowa.