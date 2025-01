W ubiegłym tygodniu na Wielkiej Krokwi w Zakopanem rozegrano zimowe mistrzostwa Polski. Kamil Stoch wywalczył srebrny medal, ale nie dało mu to automatycznej gwarancji startu w Pucharze Świata. Ostatecznie Thomas Thurnbichler zdecydował się dać mu szansę występu przed własną publicznością, także w konkursie drużynowym, gdzie walka o miejsce w składzie trwała do ostatniego skoku.

"Sam sobie powiedziałem, że role się zamieniły i wracam do korzeni. Tak jak życiowo zatacza się krąg to i ja od nowa muszę się kwalifikować do składu, ale takie jest życie i taki jest sport." - przyznał po sobotnim konkursie Stoch.

"Poziom jest coraz wyższy każdego roku. Widzę to od jakiegoś czasu. Trzeba być bardzo, ale to bardzo dobrze przygotowanym do sezonu pod każdym możliwym względem, żeby nadążyć za tym poziomem. Nam brakuje niewiele, nie umniejszam nic Pawłowi, ale skoro on jest w stanie walczyć na tym najwyższym poziomie, to reszta grupy też to potrafi, tylko trzeba znaleźć odpowiedni klucz. Każdy z nas swój i skakać najlepiej jak potrafi." - podsumował.