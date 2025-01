Kuriozalne sceny w klubie Ekstraklasy. Trening trwał niecałą minutę. To koniec

Po rundzie jesiennej Pogoń Szczecin zajmuje ósmą lokatę w tabeli PKO Ekstraklasy. Stary rok piłkarze z Grodu Gryfa kończyli we w miarę dobrych nastrojach. Grudniowy triumf nad Zagłębiem Lubin dał im awans do ćwierćfinału Pucharu Polski .

Pogoń Szczecin w tarapatach, piłkarze zaczynają się buntować. Siedzieli w szatni 1,5 godziny

Ma to być forma protestu przeciwko zaległościom w wypłacie wynagrodzeń. "Jest to bardzo smutne i przykre, że musiało dojść do takiej sytuacji" - to słowa Kamila Grosickiego, cytowane w serwisie X przez Dominika Markiewicza, dziennikarza wspomnianego portalu.