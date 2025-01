Styczeń, ale w Legii Warszawa gorąco. Feio nie ukrywa, klub i Zieliński pod presją

Feio podkreślał ten problem od dawna, Legia aż zmieniła Zielińskiemu stanowisko

Goncalo Feio z pewnością nie jest osobą łatwą we współpracy. Portugalski trener jesienią zaliczył z Legią Warszawa dobre wyniki, utrzymując dystans do czołówki PKO BP Ekstraklasy i imponując w Lidze Konferencji Europy. 34-latek stawia jednak wysokie wymagania - zwłaszcza wobec członków pionu sportowego. W minionych miesiącach szkoleniowiec "Wojskowych" niejednokrotnie między słowami uderzał w pracę Jacka Zielińskiego. Ten przez trzy lata pełnił rolę dyrektora sportowego klubu i skuteczność jego transferów była dalece niezadowalająca. Feio nie omieszkał w grudniu powiedzieć wprost, że żadne nazwisko przekazane mu przez dyrektora nie wydaje się wystarczająco dobre, by wzmocnić jego zespół. Był to ewidentny atak w stronę Zielińskiego. Dariusz Mioduski znalazł salomonowe rozwiązanie. 57-latek pozostał przy Łazienkowskiej, ale w nowej roli. Teraz jest doradcą zarządu klubu ds. sportowych, co w praktyce oznacza, że... bierze udział w poszukiwaniu nowego dyrektora sportowego.