Projekt tworzony przez Nuriego Sahina i Łukasza Piszczka okazał się kompletnym niewypałem. Pod wodzą Turka BVB punktowali najgorzej od lat, a kibice musieli znieść kilka kompromitacji. Za takową można było m.in. uznać wynik meczu Ligi Mistrzów z Realem Madryt . Do przerwy Borussia po kapitalnych 45 minutach prowadziła 2:0, a po zmianie stron została kompletnie rozbita. Ostatecznie "Królewscy" wygrali 5:2.

Nuri Sahin zwolniony z Borussii. Łukasz Piszczek honorowo zrezygnował

W Dortmundzie zdecydowano, że zespół w meczu ligowym z Werderem Brema poprowadzi nie Piszczek, zaś Mike Tullberg, który do tej pory prowadził drużynę U-19. Był to poniekąd cios dla Piszczka , który niedługo później zdecydował się opuścić Borussię Dortmund . Jego decyzję odebrano jako honorową względem Sahina .

Dortmundczycy wybrali nowego trenera. Jednak nie Erik ten Hag

Chorwat, który w przeszłości prowadził m.in. Bayern Monachium, AS Monaco, czy Wolfsburg rozpocznie pracę w niedzielę od rywalizacji z Heidenheim. Umowę podpisał do końca czerwca 2026 roku. Widać zatem, że Borussia podchodzi do współpracy z nim z dozą nieufności i nie chciała podpisywać wieloletniej umowy.